Concorso vigili a Lauro, slitta la prova, la minoranza: chiederemo l’accesso agli atti

LAURO- Un nuovo rinvio nel concorso per due posti di vigile urbano a Lauro, quello per cui il gruppo di minoranza si prepara a chiedere l’accesso agli atti. Un modo per accertare che tutto si stia svolgendo senza problemi, dopo che per lo stesso concorso e’ stato più volte rettificato il bando, con una serie di errata corrige, e’ già saltata una volta la prova preselettiva, ospitata poi nella Sala Blu di Palazzo Caracciolo e ora slitta la prova scritta, dopo che c’è stata una rettifica del numero dei concorrenti che hanno superato la prova preselettiva, da undici a trentatré. Proprio la rettifica della prova preselettiva concorsuale ha fatto slittare la prova scritta per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C1, area degli istruttori a tempo indeterminato e part-time (50%)” bandito dal Comune di Lauro. Sulla vicenda e’ intervenuto il guppo di minoranza, che ha già annunciato di voler accedere alla documentazione relativa al concorso, per avere contezza delle procedure, senza però lanciare accuse sulle stesse, ma alla luce del doppio rinvio e della rettifica, anche verificare gli atti: ” Il concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di Polizia Locale, bandito dal Comune di Lauro, è stato fin dall’inizio un esempio di gestione approssimativa e poco trasparente. Come gruppo di opposizione, riteniamo doveroso informare la cittadinanza su quanto accaduto, perché è in gioco non solo l’assunzione di due persone, ma anche la credibilità dell’ente pubblico”. Questa la premessa del messaggio del gruppo di minoranza, che nello specifico ha spiegato come: “Il bando, pubblicato nel 2024, è stato oggetto di più di cinque errata corrige- spiega Mazzocca- segno evidente di una mancanza di attenzione e chiarezza nella sua redazione. È stato addirittura annullato senza alcun avviso pubblico, salvo poi essere ripreso con successive modifiche. Tutto questo ha creato confusione e incertezza nei partecipanti, che hanno il diritto di affrontare un concorso pubblico con regole chiare, stabili e trasparenti”. In relazione all’epilogo della vicenda, cioè all’ultima questione sorta, l’opposizione ha aggiunto:

“L’ultimo episodio, infine, ha dell’incredibile: la graduatoria della prova preselettiva del 27 marzo 2025 è stata pubblicata con soli 10 candidati ammessi, per poi essere rettificata pochi giorni dopo, portando gli ammessi a 33, su segnalazione della società esterna incaricata.Come gruppo consiliare di opposizione, presenteremo richiesta formale di accesso agli atti”. E i consiglieri di minoranza hanno concluso : “Tutto questo si inserisce in un contesto più ampio, che purtroppo caratterizza l’operato di questa amministrazione: approssimazione, superficialità e decisioni lasciate a metà, come dimostrano anche molti lavori pubblici avviati e non completati. Il nostro intento è quello riconducibile, tra l’altro, al nostro ruolo di verifica della trasparenza e correttezza amministrativa, nel pieno rispetto dei cittadini che confidano nel senso di responsabilità e di buon governo degli amministratori”