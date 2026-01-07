Avellino, dalla Roma arriva Filippo Reale

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale.
Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino.
Dopo la lunga trafila nel settore giovanile giallorosso da luglio 2025 a gennaio 2026 ha collezionato 3 presenze in serie B con la maglia della Juve Stabia in quella che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti.
Benvenuto in Irpinia Filippo!