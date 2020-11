Covid, un’altra vittima in Irpinia: al “Frangipane” muore un’84enne di Ariano

Covid, un’altra vittima: al “Frangipane” muore un’84enne di Ariano Irpino. L’anziana è deceduta questa mattina presso l’area covid del plesso ospedaliero del Tricolle. Era positiva al coronavirus e affetta da patologie pregresse.

Nell’ospedale di Ariano, ad oggi, sono ricoverati 7 pazienti in terapia intensiva, 12 pazienti in Medicina covid, 18 pazienti in area Covid, di cui 16 in Medicina e 2 in Sub Intensiva.