Covid, un morto e due guariti al Frangipane di Ariano

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: ◦ n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; ◦ n. 24 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. ◦ Si comunica che nella giornata di ieri è deceduto un 68enne di Montorio nei Frentani, ricoverato in Terapia Intensiva. Nella giornata di lunedì è stato dimesso un 59enne di San Nicola Baronia mentre nella giornata di ieri è stata dimessa una 75enne di Trevico, entrambi ricoverati in Area Covid.