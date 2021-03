Avellino Giornata Nazionale del Paesaggio, l’iniziativa dell’Archivio di Stato di Avellino 10 Marzo 2021

L’Archivio di Stato di Avellino partecipa alla Giornata Nazionale del Paesaggio 2021 con un evento on line dal titolo “Il lento riprendere del respirare…”, itinerario foto-cartografico nel territorio irpino, fruibile in video sul sito (http://www.asavellino.beniculturali.it/) e sui social istituzionali (facebook: https://www.facebook.com/ArchivioDiStatoDiAvellino/) dal 14 marzo 2021 e organizzato in collaborazione con l’associazione Paesaggi Irpini (http://www.paesaggiirpini.it/). La sinergia scaturisce dal comune intento di promuovere la cultura del paesaggio, come bene che identifica e caratterizza una comunità, aprendo al contempo prospettive di conoscenza, fruizione e valorizzazione. Suggestive fotografie realizzate da privati cittadini e pubblicate sul sito Paesaggi Irpini si alterneranno ad antiche piante e disegni del territorio conservati nell’Archivio di Stato di Avellino in una narrazione interessante ed accattivante, accompagnata dai profondi versi del poeta Domenico Carrara, per la voce di Bianca Fenizia, che hanno anche ispirato il titolo dell’evento. Un bisogno d’aria fisiologico e interiore al tempo stesso, che, specialmente in questi tempi così tormentati, può aprirsi in un respiro più profondo contemplando paesaggi, che raccontano bellezza, tradizioni, spirito di comunità e storia.