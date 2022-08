Covid, sono 222 i nuovi positivi in Irpinia

Sono 222 i tamponi risultati positivi in provincia di Avellino su 907 effettuati. Lo comunica l’Asl nel nuovo aggiornamento:

Aiello del Sabato 2

Andretta 1

Aquilonia 1

Ariano Irpino 12

Atripalda 4

Avella 1

Avellino 27

Baiano 2

Bisaccia 4

Bonito 2

Calabritto 4

Calitri 5

Candida 1

Caposele 4

Castel Baronia 3

Castelvetere sul Calore 2

Cervinara 4

Conza della Campania 2

Domicella 1

Flumeri 9

Fontanarosa 2

Forino 5

Frigento 2

Gesualdo 2

Greci 1

Grottaminarda 6

Grottolella 1

Guardia Lombardi 1

Lacedonia 1

Lauro 1

Lioni 3

Luogosano 2

Melito Irpino 3

Mercogliano 4

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 9

Montefredane 1

Montella 4

Montemarano 5

Montemiletto 2

Montoro 5

Morra De Sanctis 1

Mugnano del Cardinale 2

Pago del Vallo di Lauro 2

Paternopoli 5

Pietradefusi 2

Pratola Serra 3

Quindici 3

San Martino V.C. 2

San Sossio Baronia 1

Sant’Angelo a Scala 2

Sant’Angelo dei L. 5

Senerchia 2

Serino 3

Solofra 3

Sperone 1

Sturno 5

Taurasi 4

Torella dei Lombardi 3

Torrioni 3

Vallata 1

Venticano 3

Villanova del Battista 4

Volturara Irpina 1

Zungoli 5

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono ricoverati 5 pazienti in area Covid, 2 in degenza ordinaria e 3 in sub intensiva, su un totale di 26 posti letto disponibili.