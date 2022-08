Ariano Irpino, un altro passo verso il risparmio energetico: 200 mila euro per il cinema comunale. Dopo i lavori di efficientamento energetico conclusi presso la villa Comunale, il boschetto e il Palazzetto dello Sport, altri 200mila euro sono stati assegnati alla città.

La progettazione, realizzata dall’Area Tecnica lo scorso marzo, è risultata, con Decreto 452 del 07/06/2022, meritevole di finanziamento in ambito PNRR per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico del Cinema/Auditorium Comunale.

L’Auditorium/cinema comunale, dotato di apparecchiature di riscaldamento/illuminazione ormai obsolete, godrà di interventi di efficientamento energetico attraverso l’installazione di impianti e pannelli fotovoltaici, la sostituzione della pavimentazione di copertura con materiale isolante e impermeabile, la sostituzione degli infissi e delle superfici trasparenti e l’installazione di nuove pompe di calore. Lavori da affidare entro la fine dell’anno in corso.

In contemporanea, sono in corso le procedure di affidamento lavori per l’efficientamento energetico dell’Arena Mennea (attualmente dotata di generatore elettrico) per un importo di 130 mila euro finanziati con Decreto 30/01/2020.

Il sindaco Enrico afferma “L’obiettivo di contenere i consumi energetici a vantaggio delle casse comunali è, certamente, tra le nostre priorità e i risultati futuri saranno a beneficio dell’intera comunità. Un percorso ormai avviato in coerenza con le indicazioni europee”.