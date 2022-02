Covid a Nusco, 77 persone attualmente positive

L’amministrazione comunale di Nusco ha fatto il punto sulla diffusione del coronavirus in paese, condividendo con i cittadini il numero di persone positive e quello dei guariti del giorno. Attualmente sono 77 le persone attualmente positive e in isolamento. Quattro le guarigioni che si sono verificate nelle ultime 24 ore. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a rispettare con attenzione le disposizioni in materia di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19.