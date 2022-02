L’Asl di Avellino fa sapere che nella mattinata di oggi è deceduta una 78enne di Montella ricoverata nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

31 in tutto i pazienti ricoverati nell’Area Covid del nosocomio ufitano: 5 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 4 in Terapia Intensiva e 12 in Medicina Covid.