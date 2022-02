Omicidio Gioia, l’imputato lascerà il carcere? Oggi è attesa la decisione

Per questa mattina e attesa la decisione del tribunale di Avellino sulla richiesta degli avvocati Kalpana Marro e Fabio Russo – difensori di Giovanni Limata, imputato per l’omicidio di Aldo Gioìa, per trasferire l’imputato in una struttura alternativa al carcere. I giudici hanno disposto una perizia psichiatrica, affidata al perito psichiatrico, il dottore Francesco Saverio Ruggiero. La richiesta degli avvocati è arrivata dopo che Limata ha provato a togliersi la vita in carcere.