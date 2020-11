Covid, l’emergenza avanza: Lauro in mini lockdown

Lauro in lockdown. Lo ha deciso il sindaco Antonio Bossone attraverso l’ordinanza n. 61 firmata nella giornata di ieri.

Le nuove misure di contrasto all’aumento dei contagi da Covid entrano in vigore oggi 10 novembre fino al 24: stabilito il divieto di entrata e di uscita dal comune del Vallo salvo che per comprovati motivi di lavoro, studio e salute.

L’ingresso per i residenti in provincia di Avellino è consentito soltanto per motivi di lavoro e salute, per recarsi in banca non più di due volte a settimana, per accedere al negozio ottica, per recarsi presso studi professionali, oltre che al commissariato di polizia e alla stazione dei carabinieri.

Le attività commerciali, comprese quelle di vendita di generi alimentari, dovranno chiudere alle 20.