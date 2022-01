Covid a Lacedonia, dallo screening emersi 28 positivi

Il sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza, ha fatto il punto sulle diffusione del Covid-19. Il primo cittadino ha spiegato che, dopo l’ultimo screening (tamponi gratuiti), sono 28 le persone risultate affette dal virus. In totale, gli attualmente positivi sono 97 e 4 i guariti. Il sindaco dice: “Cari concittadini, nella giornata odierna è stato effettuato il secondo screening alla popolazione presso lo spazio antistante il Teatro comunale. Su 196 tamponi effettuati sono stati riscontrati ventotto casi di positività al Covid-19. A tale dato purtroppo bisogna aggiungere altri sei casi di positività riscontrati prima dello screening per un totale di altre trentaquattro persone positive di cui trentadue di essi mi hanno concesso l’autorizzazione a divulgare i loro nomi”. Il sindaco li ha diffusi sui canali istituzionali del Comune e sono visibili su Facebook. Il primo cittadino aggiunge: “Attualmente le persone ancora positive sono novantasette, In questa delicata fase caratterizzata da un’impennata dei contagi sul nostro territorio, si richiama la cittadinanza tutta a indossare obbligatoriamente la mascherina sia all’aperto che in ambienti chiusi e ad un maggior senso di responsabilità evitando ogni forma di assembramento in prossimità delle aree pubbliche e all’interno delle attività commerciali”.