Covid ad Avellino, chiude temporaneamente un parrucchiere

Il parrucchiere, Coppola Mario Hair Salon, ad Avellino, chiude temporaneamente a causa del Covid. Dall’attività fanno sapere sulle pagine social: “Causa positività riscontrata all’interno del nostro staff, resteremo chiusi fino a data da destinarsi. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla data della riapertura: nel frattempo sanificheremo i locali per poter permettere, come sempre, un rientro in piena sicurezza”.