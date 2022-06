Avellino, allagato il parcheggio coperto del Moscati: disagi e proteste

Questa mattina si è completamente allagato il parcheggio coperto dell’Ospedale Moscati di Avellino.

L’acqua cade dal solaio, completamente ricoperto da infiltrazioni, ma anche dai tubi e dall’impianto elettrico, con il rischio di un corto circuito.

A terra la pavimentazione invasa dall’acqua e dalla schiuma e tanto disagio per chi ha parcheggiato l’auto, per i visitatori, per gli anziani e le persone con patologie, costrette a camminare in grandi pozzanghere.

Problemi probabilmente causati dalle forti precipitazioni. Vibranti proteste da parte dei cittadini.

er un ospedale che De Luca definisce una eccellenza tutto questo davvero non deve capitare. Servizio di Enzo Costanza