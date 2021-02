Emergenza neve, scuole chiuse domani ad Avellino. Alle Superiori un’altra settimana di Dad

Renato Spiniello – “Ho appena firmato l’ordinanza con la quale ho disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di sabato a causa dell’emergenza meteo”.

Come prevedibile il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha reputato opportuno chiudere gli istituti scolastici per la giornata di domani, così come probabilmente faranno anche gli altri primi cittadini della provincia.

Per quanto riguarda, invece, le scuole Secondarie di Secondo Grado si procederà con la Dad almeno per un’altra settimana, nonostante la richiesta di riapertura degli studenti che questa mattina sono stati ricevuti dal sindaco a Palazzo di Città. “Come comune siamo disponibili a effettuare i tamponi rapidi sugli alunni – dichiara Festa – ma le lezioni in presenza riprenderanno solo quando avrò garanzie che non ci siano rischio per i miei cittadini”.