Covid e classi in quarantena in Valle Caudina: il punto

Covid in valle Caudina. Oggi 25 ottobre e domani 26 ottobre resteranno chiuse per la sanificazione i plessi Primaria capoluogo, Infanzia Valle e Secondaria di via Renazzo a Cervinara. Sono perciò state sospese le attività in presenza.

Intanto il Covid non ha risparmiato gli studenti. La dirigente della scuola dell’infanzia di Valle ha firmato una circolare per la masse in quarantena di una prima media e di una carta elementare.

Un provvedimento che è stato preso, come da prassi, dopo alcune positività. L’istituto aspetta poi l’esito dei tamponi su due classi delle scuole media e una della materna.