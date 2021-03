Covid, al “Frangipane” di Ariano due decessi. Si due tratta di due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva: una 74enne di Angri e un 75enne di Moiano. Ricoverati, attualmente, 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina covid.