Attualità Covid: a Benevento niente dolcetti o scherzetti ad Halloween 30 Ottobre 2020

Niente scherzetti né, tanto meno, dolcetti a Benevento per domani e dopodomani. La festa di Halloween non può essere celebrata. Le misure anti Covid per il sindaco Clemente Mastella contemplano anche il divieto di regalare dolcetti e caramelle. E’ stata pubblicata un’ordinanza valida fino al 2 novembre prossimo che vieta “l’organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all’evento della festa di Halloween”, così come l’organizzazione di festeggiamenti pubblici, mentre quelli privati sono “fortemente sconsigliati”.

Non sarà possibile neppure entrare nei negozi o in altri locali per porre la fatidica domanda importata dalle tradizioni made in Usa. E per gli esercenti il sindaco Mastella vieta espressamente di “porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa di Halloween”.