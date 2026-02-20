“CostruiAMO il Futuro”, premiati i giovani talenti del territorio al Geometra di Avellino

Si è tenuta oggi pomeriggio, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per Geometri “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci”, la cerimonia di premiazione del concorso provinciale “CostruiAMO il Futuro”, organizzato dalla docente Stefania Massa insieme a tutti i docenti dell’indirizzo Geometra.

L’iniziativa, rivolta alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio, ha rappresentato una novità assoluta per l’istituto ed è stata inserita nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, con sessioni svoltesi il 12 e 13 gennaio 2026. Gli alunni sono stati chiamati a cimentarsi nella progettazione degli interni di una

villa moderna, mettendo in campo fantasia, creatività e prime competenze tecnico-grafiche attraverso l’utilizzo di software BIM nel laboratorio CAD della scuola.

La partecipazione è stata ampia ed entusiasta. Numerose le adesioni da diversi istituti della provincia: un gruppo significativo è arrivato dalle scuole di Mercogliano, San Tommaso, dalla Dante Alighieri e dalla Solimena di Avellino, nonché da Mont

efalcione e Prata di Principato Ultra. Una presenza eterogenea che testimonia l’interesse verso un percorso tecnico capace di coniugare creatività e competenze professionali.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre assegnate 17 borse di studio agli studenti iscritti alla futura classe prima del corso Geometra, quale segno concreto di sostegno e valorizzazione del merito. L’iniziativa ha rappresentato per l’istituto un momento importante dal punto di vista educativo, oltre che un efficace strumento di orientamento, come confermano i dati positivi relativi alle iscrizioni.

“CostruiAMO il Futuro” nasce con l’obiettivo di incentivare e ridare lustro a una scuola storica come quella del Geometra di Avellino che, pur avendo attraversato negli ultimi anni un periodo di flessione delle iscrizioni, continua a rappresentare un presidio formativo di grande importanza per il territorio. La figura del geometra, oggi più che mai, è altamente richiesta nel mondo del lavoro grazie alle competenze in ambito edilizio, progettuale, topografico ed energetico.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e del Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino, a testimonianza della sinergia tra scuola e professioni tecniche.

Il Dirigente Scolastico, ing. Pietro Caterini, ha creduto fin dal primo momento nel progetto proposto dai docenti dell’indirizzo Geometra, sostenendolo con convinzione e rendendone possibile la concreta realizzazione. Il suo supporto – fanno sapere gli organizzatori – ha rappresentato un elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Alla premiazione erano presenti gli studenti partecipanti con le loro famiglie, i docenti, i rappresentanti delle istituzioni e gli sponsor.