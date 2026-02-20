Giustizia per Quentin, in Piazza Libertà il sit in dei movimenti giovanili di destra

AVELLINO- “Justice per Quentin”. E’ lo striscione che come già avvenuto per iniziativa di Casapound in altre città italiane e’ comparso oggi al presidio di una ventina di rappresentanti di tutti i movimenti giovanili di destra, senza bandiere dei vari gruppi, durante il sit-in organizzato in Piazza Libertà. Giustizia per Quentin hanno gridato gli attivisti delle varie sigle della destra, riferendosi all’uccisione a Lione, in Francia, del ventitreenne militante nazionalista Quentin Deranque picchiato a morte da almeno sei individui appartenenti a gruppi antifascisti. Vari messaggi letti, sotto la vigilanza di agenti della Questura di Avellino e della DIGOS e dei Carabinieri. Nessuna particolare tensione. Il sit-In dei giovani dei movimenti di destra ha ricordato come gli episodi di Lione facciano tornare alla mente anche brutte pagine del passato.