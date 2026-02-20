Di Maio annuncia la nomina a professore onorario del King’s College di Londra

Luigi Di Maio ha annunciato sui suoi canali social di essere stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra, una delle università più prestigiose e antiche del Regno Unito. Nel suo messaggio, ha dichiarato che assumerà questo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo su sicurezza internazionale, relazioni Europa‑Golfo e dinamiche geopolitiche.

Il King’s College, fondato nel 1829, è la quarta università britannica più antica, eccellenza nel mondo accademico: tra studenti e docenti può vantare ben dodici premi Nobel, un dato che va a sottolineare il prestigio dell’incarico ricevuto da Di Maio.