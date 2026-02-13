Corvara in inverno: sport, neve e panorami dolomitici

Corvara in Badia, o più brevemente Corvara, è una rinomata località sciistica dell’Alta Badia, nel cuore del territorio dolomitico. È il centro più grande dell’intera Val Badia e si trova ai piedi del maestoso Sassongher (2.665 m. s.l.m.), una delle montagne che fanno parte delle Dolomiti di Gardena.

Moltissimi appassionati di sport invernali la scelgono ogni anno perché durante una settimana bianca in questa località è possibile divertirsi nell’area sciistica Alta Badia, uno dei comprensori sciistici più attrezzati di tutto l’Alto Adige, se non addirittura d’Italia. Non è un caso che su una delle sue piste, la Gran Risa, nei pressi di La Villa, si disputino gare della Coppa del Mondo di sci.

Se quindi siete alla ricerca di una località sciistica attrezzata ai massimi livelli, Corvara è la scelta giusta.

La struttura di soggiorno: cosa scegliere a Corvara?

Sono numerosi gli hotel nel territorio dell’Alta Badia e tra le strutture più richieste a Corvara non si può non citare il Col Alto, un hotel 4 stelle superior che propone servizi di alto livello. Alcuni esempi: area wellness che si estende per circa 1.000 metri quadrati, con saune, bagni di vapore, bagno turco, tepidarium, fontana di ghiaccio, piscina coperta, idromassaggio, percorso Kneipp, solarium, aree relax, trattamenti benessere. Si ricordano inoltre la cucina gourmet, le ski room con armadietti riscaldati per ogni camera, il servizio ski bus ecc.

Il comprensorio sciistico Alta Badia

Uno dei fiori all’occhiello della Val Badia è l’area sciistica dell’Alta Badia, situata nel cuore del territorio dolomitico. Il comprensorio, che si trova a un’altitudine compresa tra i 1.324 m e i 2.778 m, si estende dal Passo Gardena fino al Passo Campolongo, attraversando Colfosco, Corvara, La Villa, Badia e San Cassiano.

A disposizione degli appassionati ci sono 130 km di piste: 74 km di piste blu, 47 km di piste rosse e 9 km di piste nere. Ci sono quindi possibilità per sciatori di qualsiasi livello.

Gli snowboarder possono dare il meglio di sé nello Snowpark Alta Badia, situato sull’altopiano del Piz Sorega.

Chi vuole praticare lo sci di fondo può sfruttare un tracciato di circa 4,2 km che si trova nell’area di Corvara (pista Corvara-Pescosta). Un’alternativa è il Centro Fondo Alta Badia, in località Sciarè, a pochi chilometri da San Cassiano.

Non mancano nemmeno opportunità per chi vuole fare le discese con lo slittino, perché in Alta Badia non mancano le piste per tale disciplina. Una di queste è la pista di San Cassiano, che ha una lunghezza di circa 3,5 km.

Escursioni e ciaspolate

Fra le attività invernali che si possono fare in Alta Badia non si possono non citare le escursioni invernali e le ciaspolate. Per chi ama camminare, infatti, ci sono circa 70 km di sentieri innevati che permettono di ammirare panorami stupendi.

Una passeggiata invernale molto facile è quella che porta da Corvara a La Villa: 5,1 km tra boschi innevati, con un dislivello di 144 m.

Di media difficoltà è invece la ciaspolata che va da San Cassiano all’altopiano del Fanes: 13,6 km di lunghezza, con 739 m di dislivello.

Ideale per le famiglie è invece la ciaspolata da Badia al Santuario di Santa Croce: 10,3 km con un dislivello di 893 m.

In conclusione, tra sci, snowboard, ciaspolate e relax, a Corvara ogni vacanza invernale si trasforma in un’esperienza completa tra attività outdoor e splendidi panorami dolomitici.