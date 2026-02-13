Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco eletto presidente

L’avvocato Francesco Todisco è stato eletto presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Un’elezione che conclude il lungo iter aperto lo scorso 9 novembre, quando, dopo dieci anni di commissariamento, i consorziati erano ritornati a votare. Todisco, nella lista della Coldiretti, raccolse la preferenza di oltre 1.500 consorziati, ponendo le basi per arrivare all’elezione alla carica presidenziale. Un risultato che legittima il grande impegno degli anni trascorsi a lavorare nelle vesti di Commissario straordinario.

“Ringrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. È una responsabilità che avverto in tutta la sua pienezza, nella guida di un Ente che è strategico per il progresso di questa larga parte della Campania che parla alle province di Caserta e di Avellino e alla Città metropolitana di Napoli”, la prima dichiarazione.