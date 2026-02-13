Evento Wedding & Home: due giorni tra sconti, professionisti e premi esclusivi

Nel suggestivo scenario del Castello di Torre in Pietra, nella località Torre in Pietra di Pietradefusi, va in scena Wedding & Home, l’evento dedicato a chi sogna il matrimonio perfetto e a chi desidera rinnovare la propria casa con stile. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 marzo in via Posta 1, località Torre in Pietra – Pietradefusi, per due giornate all’insegna di ispirazione, shopping e intrattenimento.

Sabato l’evento sarà aperto al pubblico dalle 17.00 alle 21.00, mentre domenica si articolerà in due sessioni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere l’esperienza con calma e partecipare alle numerose attività previste.

Durante la manifestazione sarà possibile incontrare professionisti del settore wedding e home, scoprire le ultime tendenze in fatto di arredamento, lifestyle e benessere, e usufruire di sconti e offerte speciali riservate ai partecipanti. Non mancheranno esperienze gratuite da vivere direttamente sul posto, pensate per coinvolgere e ispirare il pubblico. Tra gli ospiti d’eccezione è attesa la presenza del giornalista Enzo Costanza.

Wedding & Home sarà anche un’occasione per tentare la fortuna grazie ai numerosi premi esclusivi messi in palio dai partner dell’iniziativa. Tra questi:

Un evento pensato per unire consigli pratici, benessere, design e divertimento, capace di soddisfare tanto i futuri sposi quanto chi è alla ricerca di nuove idee per la casa.

L’ingresso è gratuito aperto a tutti: Wedding & Home vi aspetta per due giorni di ispirazione, shopping e premi esclusivi, in una location dal fascino senza tempo che rende ogni momento speciale.