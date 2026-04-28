Corso Europa, rifacimento della segnaletica orizzontale: l’avviso ai cittadini

Il Comune di Avellino informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 di giovedì 30 aprile 2026 e fino alle ore 8:00 di venerdì 1° maggio 2026, saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Corso Europa.

Gli interventi riguarderanno in particolare la realizzazione dei passaggi pedonali e il rifacimento della linea di mezzeria centrale della carreggiata. Si precisa che non verranno realizzate le strisce blu destinate alla sosta dei veicoli.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità degli scivoli pedonali, in quanto tali aree saranno interessate dalla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali.

Gli scivoli pedonali interessati si trovano in corrispondenza dei seguenti numeri civici 4; 30; 58; 72; 117; 122 e 158.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per agevolare l’esecuzione dei lavori.