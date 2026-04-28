Comunali, Pizza lancia il suo slogan: voglio essere un sindaco buono per la città

AVELLINO- . “Voglio essere un Sindaco buono per la citta’”. E’ questo lo slogan scelto da Nello Pizza, l’avvocato alla guida del Campo Progressista ha avviato anche la sua campagna social e ha voluto condividere la scelta, che ha definit importante: “ho deciso di candidarmi a Sindaco della nostra città”. Presto spiegate le ragioni: “Questa scelta nasce da un profondo amore per Avellino, la città che vivo ogni giorno, di cui conosco le ferite ma, soprattutto, di cui riconosco l’enorme potenziale inespresso. È il momento di restituire alla nostra comunità l’orgoglio che merita”. E qui il candidato del Campo Progressista ha ribadito: “il mio impegno è racchiuso in una frase semplice, che per me rappresenta una promessa e uno stile di vita. Voglio essere un Sindaco buono per la citta’”. Ma ha delineato anche quelle che saranno le iniziative del Campo Progresssista: “Un’amministrazione che ascolta, con la porta sempre aperta per chiunque abbia bisogno. Sostiene il nostro tessuto economico, sociale e culturale.Riporta competenza, normalità e buona amministrazione nella gestione della macchina comunale.Da oggi inizia un cammino bellissimo, ma è un viaggio che non posso e non voglio fare da solo. Ho bisogno della vostra energia e della vostra voce.Nei prossimi giorni vi presenterò la squadra e il nostro programma. Ma oggi vi chiedo solo una cosa: iniziamo a camminare insieme. Per la nostra Avellino”.