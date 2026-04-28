Confimprenditori Irpinia Sannio, il sostegno di Santoli alla lista Enjoy: “Diamo fiducia ai giovani”

Il Presidente di Confimprenditori Irpinia Sannio, Gerardo Santoli, già consigliere provinciale e coordinatore nazionale di “Patto Italia” rompe gli indugi: “Basta con i soliti nomi, è il momento di dare fiducia agli under 30. La politica deve tornare a essere coraggio e futuro”.

In vista delle imminenti elezioni amministrative che chiameranno alle urne i cittadini di Avellino il 24 e 25 maggio, Santoli, Vice Presidente Nazionale di Confimprenditori e figura storica del panorama istituzionale irpino, annuncia ufficialmente il suo pieno sostegno alla lista “Enjoy – La forza giovane della città”.

Una presa di posizione netta, quella di Santoli, che sceglie di investire sul ricambio generazionale per scuotere il dibattito politico cittadino. La lista Enjoy si distingue nel panorama elettorale per una caratteristica unica: è composta esclusivamente da giovani candidati under 30.

“Si sente spesso dire che i giovani sono lontani dalla politica, che sono indifferenti al destino della loro terra. La nascita della lista Enjoy dimostra l’esatto contrario” – dichiara Gerardo Santoli. “Questi ragazzi hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco in prima persona, senza filtri e senza paracadute. Ora spetta a noi cittadini, e a chi ha avuto responsabilità amministrative, dimostrare coerenza: se vogliamo davvero cambiare Avellino, dobbiamo smettere di votare i ‘soliti nomi’ e dare fiducia a chi ha l’energia e la visione per costruire il futuro”.

Santoli, già consigliere provinciale e profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del territorio, sottolinea l’importanza di un voto di rottura: “Il mio è un sostegno incondizionato. Credo fermamente che una squadra di giovani motivati possa portare in Consiglio Comunale quella freschezza e quella libertà d’azione che mancano da troppo tempo. Invitare a votare per i giovani non è solo un atto simbolico, ma una scelta pragmatica per lo sviluppo di Avellino. Ogni voto raccolto dalla lista Enjoy vale dieci volte rispetto a quello raccolto da altrte liste, perchè è un voto libero e disinteressato”.

Un messaggio forte quello del Presidente Santoli che si rivolge a tutta la cittadinanza, ponendo l’accento sulla necessità di trasformare la delusione verso la politica tradizionale in una spinta propositiva verso il nuovo.