Corruzione elettorale, archiviate le accuse nei confronti dell’ex sindaco Aufiero e altri indagati

PRATOLA SERRA- “In particolare, la rilevata non sussistenza dell’ipotesi di reato astrattamente ipotizzabile a carico dell’indagato si coniuga con la inidoneità degli elementi in atti di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”. Un passaggio del decreto di arhiviazione firmato su richiesta della Procura di Napoli, il pm Immacolata Sica, dal Gip Anna Tirone. A chiedere lo stralcio era stata la stessa Procura. Il procedimento nato dallo stralcio del fascicolo a carico dell’ ex sindaco Antonio Aufiero più altri che si riferiva tra le altre contestazioni provvisorie alle ipotesi di reato di corruzione elettorale contestata all’ ex sindaco Antonio Aufiero, difeso dall’ avvocato Teodoro Reppucci e ad altri nove indagati, (difesi tra gli altri dagli avvocati Enrico Matarazzo, Annibale Schettino, Carolina Schettino, Alberico Villani) beneficiari della presunta corruzione, stesso discorso per altri tre indagati per finanziamento illecito a soggetti politici. La richiesta di archiviazione per gli indagati da parte del pm della Procura di Napoli Immacolata Sica e’ scaturita dal fatto che per le due ipotesi di reato in considerazione dei limiti edittali previsi, non rientrano nel novero di quelli per i quali è consentita |’intercettazione ex art. 266 c.p.p., e che gli elementi di prova si fondano unicamente sulle attività di intercettazione. Da qui la decisione di chiedere l’ archiviazione del capitolo dell’ inchiesta su Pratola Serra, quella accolta dal Gip del Tribunale di Napoli.