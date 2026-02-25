“Non perdiamoci di vista”: ad Avellino un laboratorio di scultura tattile dedicato a persone con disabilità visiva

AVELLINO- Un percorso artistico inclusivo che mette al centro il tatto come strumento di conoscenza e creatività: nasce nell’ambito del progetto “Non perdiamoci di vista” il Laboratorio di scultura tattile, iniziativa promosso dalla UICI, l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Avallino. “Non perdiamoci di vista” è un intervento co-finanziato dall’Avviso Pubblico per la selezione di interventi volti a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale al fine di agevolare il superamento delle barriere immateriali e materiali di tipo comunicativo e di informazione-DGR n. 607 del 25.10.2023 L’iniziativa è realizzata da Projenia SCS e da altri partner del Terzo settore con l’obiettivo di promuovere esperienze culturali accessibile e inclusive, capaci di valorizzare il tatto come canale privilegiato di espressione e partecipazione.Il laboratorio è rivolto a persone con disabilità visiva e si propone di offrire un’esperienza artistica accessibile, basata su incontri pratici ed esperienziali per esplorare materiali, forme e volumi attraverso la scultura tattile. L’obiettivo è valorizzare il tatto come canale primario di conoscenza e rappresentazione della realtà, favorendo al contempo l’espressione creativa e la partecipazione culturale. Il percorso sarà condotto dal Maestro Gennaro Vallifuoco, artista e formatore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, esperto scenografo, illustratore e in pratiche inclusive, che guiderà i partecipanti in un’esperienza laboratoriale capace di coniugare arte, inclusione e crescita personale. Gli incontri, cinque in totale, si svolgeranno tra la fine di aprile e maggio 2026 presso la sede UICI di Avellino, in Via Luigi Amabile n. 13. Il calendario dettagliato sarà comunicato successivamente agli iscritti. Il laboratorio prevede un numero massimo di 15 partecipanti con disabilità visiva, al fine di garantire un’esperienza formativa attenta e personalizzata. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2026 e le domande saranno accolte in ordine cronologico. Per partecipare è necessario compilare l’apposita domanda e consegnarla a mano presso la sede UICI Avellino, nel pomeriggio a partire dalle ore 15:00.L’iniziativa rappresenta un importante momento di inclusione sociale e culturale, volto a superare le barriere immateriali e comunicative, promuovendo l’accesso all’arte come diritto fondamentale per tutti. Attraverso la scultura tattile, i partecipanti potranno sviluppare nuove competenze espressive, rafforzare l’autonomia e vivere l’arte come esperienza multisensoriale.