Taurano, al Comune due garage e quattro terreni confiscati : nei fondi attività delle scuole superiori

TAURANO- Quattro fondi agricoli e due garage. Al patrimonio del Comune di Taurano si aggiungono nuovi beni confiscati ad esponenti della criminalita’ organizzata raggiunti dal provvedimento di confisca. Ieri mattina la sottoscrizione ufficiale in Municipio tra il sindaco Michele Buonfiglio e la delegata dell’agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata. Completata una consegna dei beni avviata nel febbraio del 2020, quando al Comune erano stati destinati una parte dei fondi di Acqua Tufara, quelli che da ieri sono completamente assegnati al Comune di Taurano. L’amministrazione comunale accelera sia sull’acquisizione degli stessi che sulla destinazione a finalità sociali del patrimonio, così come qualche giorno fa era avvenuto per due appartamenti che ospiteranno una casa rifugio per donne e bambini. La gestione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata si conferma dunque una delle priorità per l’ amministrazione comunale guidata da Buonfiglio. Anche in questo caso sul riutilizzo, in particolare dei fondi agricoli, il sindaco di Taurano sembra avere già le idee chiare. Nei giorni scorsi Buonfiglio ha già scritto una lettera al dirigente dell’ufficio Scolastico Provinciale Fiorella Pagliuca, rappresentando la possibilità e la disponibilità dei terreni per le attività pratiche degli studenti delle scuole superiori ad indirizzo agrario, a partire da quelle del Vallo di Lauro ma anche della Provincia. Questo permetterebbe un rapido utilizzo dei beni stessi. Su questo specifico progetto l’ amministrazione comunale ha già avviato un’ interlocuzione con la stessa Agenzia Nazionale affinché possano esserci tutte le autorizzazioni necessarie.