Coronavirus, sale il numero dei ricoveri al “Moscati”. Mentre ieri le persone ricoverate presso l’ospedale di Avellino erano 35, oggi nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 44 pazienti: 5 in terapia intensiva e 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 5 nell’Unità operativa di Chirurgia oncologica della Città ospedaliera.

Ricoveri in aumento anche presso il presidio ospedaliero “Frangipane”. Ieri ad Ariano Irpino erano ricoverate 24 persone, oggi risultano ricoverati ricoverati

26 pazienti, positivi al Covid, di cui 3 degenza ordinaria (Area Covid), 10 in sub intensiva (Area Covid), 1 in Terapia Intensiva, 9 Medicina Covid, 1 in cardiologia, 1 Chirurgia, 1 Ortopedia.