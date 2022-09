Coronavirus: positivi in calo

Irpinia, continua – per fortuna aggiungiamo noi – il calo dei positivi al coronavirus. L’azienda sanitaria locale diretta dal dottore Mario Ferrante, ha comunicato questa mattina, nel consueto bollettino quotidiano, che i contagiati al virus sono 183, su 969 tamponi processati. Intanto, presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono ricoverate, per aver contratto il covid, sei persone in degenza ordinaria ed una in sub-intensiva.

La città del Tricolle è uno dei comuni dove è più alto il numero di contagi. Se ne contano, infatti, 17. Il maggior numero di positivi si registra, come sempre, nella città capoluogo, con 20 contagiati nelle ultime 24 ore. Sono undici invece i positivi che si registrano a Montoro.

Vediamo nel dettaglio

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 7

Andretta 1

Aquilonia 8

Ariano Irpino 17

Atripalda 3

Avella 1

Avellino 20

Baiano 1

Bisaccia 2

Calitri 2

Caposele 2

Carife 1

Casalbore 3

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 5

Cesinali 1

Chiusano di San Domenico 1

Contrada 1

Conza della C. 1

Domicella 1

Flumeri 8

Fontanarosa 2

Forino 1

Frigento 1

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Grottolella 2

Guardia Lombardi 2

Lapio 1

Manocalzati 3

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 5

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 5

Monteforte Irpino 3

Montefredane 1

Montefusco 1

Montella 5

Montemiletto 8

Montoro 11

Mugnano del C. 2

Nusco 3

Ospedaletto d’A. 3

Pietrastornina 1

Quadrelle 1

Quindici 2

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

San Sossio Baronia 1

Sant’Angelo a Scala 1

Sant’Angelo dei L. 2

Santo Stefano del Sole 1

Serino 4

Sperone 2

Sturno 3

Teora 1

Venticano 1

Villanova del B. 4