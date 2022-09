Pd, Oliviero shock: “A Caserta sotto il 10%. Lo votiamo io e mia moglie”

“Il Pd a Caserta? Sotto il 10%”. Dichiarazioni che ci si aspetta arrivino da altre forze politiche, come la Destra o il Terzo Polo di Renzi e Calenda. E invece giungono direttamente da un importante esponente dei dem campani: l’attuale Presidente del Consiglio Regionale della Campania – la cui Giunta è diretta dal Governatore Vincenzo De Luca – Gennaro Oliviero.

L’intervista, destinata a far discutere non solo a Caserta ma in tutta la Campania, è stata rilasciata alla redazione di Campania Notizie. “Boccia mi ha chiesto di votare per il Pd e da uomo di partito non posso che obbedire. Il mio voto e quello di mia moglie andranno sicuramente ai democratici e questo sono disposto a giurarlo sui miei figli – dice Oliviero che poi continua – Ma per i candidati messi in campo e per gli errori politici sulla segreteria regionale, il Partito Democratico uscirà dal voto non con le ossa rott e ma frantumate. Per colpa di Letta la partita alle politiche si gioca tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Il Pd è completamente fuorigioco; non perché non ha gli uomini e le donne in grado di competere con il Centrodestra e i pentastellati, ma per le scelte dei nostri candidati dettate da rapporti personali e totalmente slegate dal territorio”.