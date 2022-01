Baiano, covid e scuole: ecco l’esito dei tamponi

Tre studenti positivi al coronavirus. Sono questi i dati emersi dall’ultima attività di screening effettuata a Baiano. Ora le scuole riprenderanno in presenza. Il sindaco Enrico Montanaro ha detto: “Da domani riprende la didattica in presenza e auguriamo a tutti un buon rientro in classe, nella speranza che tutto possa andare per il meglio e soprattutto che non ci sia bisogno più in futuro della didattica a distanza”.