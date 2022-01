Covid a Nusco, chiuse le scuole: didattica a distanza

Il sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, ha sospeso la didattica in presenza fino a sabato 22 gennaio 2022. Le scuole riapriranno il 24 gennaio, intanto si procederà con la Dad (didattica a distanza). La decisione è arrivata a causa della diffusione dei contagi da Coronavirus. L’amministrazione comunale ha detto: “Riscontrato un elevato numero di casi di positività da COVID-19 riguardante alunni, insegnanti e personale scolastico all’interno della scuola primaria, si dispone la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza da Martedì 18 Gennaio fino a Sabato 22 Gennaio, per contenere l’incremento di nuovi casi”.