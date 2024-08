Cordoli Metro leggera via Guarini, il Mid: “Così si penalizzano i disabili”

La protesta del MID: si penalizzano le persone disabili.

Dall’installazione dei cordoli istallati lungo Via Guarini per delineare la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e in particolare alla ormai inutile opera della metropolitana leggera i cui pali sono istallati anche sui marciapiedi e sugli scivoli dedicati alla salita delle carrozzine per disabili e dei passeggini per neonati, problematica questa finita anche all’ attenzione della Procura della Repubblica di Avellino attraverso un esposto presentato da Giovanni Esposito Coordinatore Regionale del M.I.D. , cominciano a venir fuori le prime gravi criticità legate alla mobilità delle persone con disabilità.

È il caso di Via Guarini a spingere il M.I.D. a lanciare un forte appello al Sindaco di Avellino Laura Nargi affinché si trovi una soluzione efficace per garantire la normale mobilità urbana e l’accesso agevolato alle abitazioni soprattutto a chi ha una limitata condizione motoria.

Via Guarini è anche la strada dove vive e risiede Esposito che ben conosce le problematiche dei residenti e dei commercianti, Nargi intervenga subito sulla questione conclude il M.I.D.