Acqua, continuano le chiusure notturne. E Alto Calore avvisa: utilizzare il servizio per usi potabili, alimentari e igienici

Alto Calore comunica che, a causa dei forti assorbimenti registrati, si rende necessario effettuare la sospensione della erogazione idrica nel comune di Avellino (SERBATOIO- COLLE DEI MONACI E ACQUA DEL PARADISO) dalle ore 22:00 del giorno 08 agosto 2024 alle ore 6:00 del giorno 09 agosto 2024, nelle seguenti zone: C.DA CHIAIRA – C.DA BOSCO DEI PRETI – C.DA ACQUA DEL PARADISO – C.DA CESINE (ZONA ALTA) – C.DA QUATTRO GRANA – C.DA BAG NOLI – C.DA MACCHIA (ZONA ALTA) – VIA SELVE.

Medesima situazione a Quindici, Pietrastornina, Ospedaletto e Lauro. Sempre l’ente idrico di Corso Europa fa sapere che potranno verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte. Per quanto sopra esposto si richiede di sensibilizzare la popolazione affinchè l’acqua venga utilizzata esclusivamente per usi potabili, alimentari e igienici, onde evitare maggiori criticità nelle ore diurne.

Chiusure notturne anche a Montemarano (dalle 21:30), a Frigento nelle seguenti frazioni: Pagliara, Mattine, Confine Nuovo, San Marco, San Cosmo, la Quarta, Piano della Croce, Via Berlinguer, Via Aldo Moro, Case Popolari. E ancora a a Nusco, Taurasi, Gesualdo e nei comuni di Altavilla Irpina (Gemelli -Catena), Montefredane (centro-Arcella), Pratola Serra, San Mango, Lapio e Montemiletto (serbatoio centro urbano).

Infine, a causa della rottura condotta adduttrice dn 400 in agro di Pietrelcina, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di alcuni comuni del Sannio è sospesa. Lavori sono in corso. Pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtu’ della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione e’ prevista nel tardo pomeriggio. Ecco i comuni interessati: PIETRELCINA, PESCO SANNITA, PAGO VEIANO, CASALDUNI, CASALDUNI STIR, FRAGNETO MONFORTE, REINO, SAN LORENZO MAGGIORE, PONTELANDOLFO e CAMPOLATTARO.