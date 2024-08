Riqualificazione piccoli comuni, finanziata Casa per Anziani a Volturara

Il Comune di Volturara Irpina avrà una sua struttura pubblica socio assistenziale da destinare alla cura degli anziani che si aggiungerà alla Rsa già presente in loco. Il progetto di fattibilità, presentato lo scorso mese di ottobre dall’Amministrazione a guida Sarno, è stato valutato positivamente dalla Commissione preposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

“E’ passato solo un anno – ricorda il Primo cittadino – da quando, in campagna elettorale, abbiamo lanciato l’idea di creare una nuova struttura per anziani, presentando subito il progetto esecutivo in sinergia con un socio privato, così come richiesto dal bando per le opere di riqualificazione. Un’opera – osserva Sarno – che ci consentirà di dare un servizio importante in ambito sociale, creando nuova occupazione e nuovo indotto economico per il nostro paese.”

Il progetto, presentato in maniera del tutto autonoma dal Comune di Volturara, prevede la demolizione della ex scuola media, la ricostruzione della struttura e la sua trasformazione in struttura di assistenza per le persone della terza età.

“In questi ultimi anni – aggiunge il Sindaco – Volturara ha ottenuto una serie di successi nel campo della valorizzazione dei suoi prodotti e nella promozione delle sue ricchezze naturali, facendone oggi una delle mete più gettonate non solo dell’Irpinia ma dell’intera regione Campania. Un risultato al quale si sono aggiunte le tante strutture realizzate nell’ambito sportivo che hanno fatto del nostro paese un punto di riferimento per chiunque voglia dedicarsi anche allo sport. Oggi possiamo dire che con la realizzazione di una struttura di assistenza agli anziani, Volturara acquisisce la caratteristica di comunità inclusiva anche nei confronti delle persone della terza età.”

“Ancora un ottimo lavoro, ancora grandi risultati, ancora idee trasformate in fatti. Sempre – conclude Sarno – nell’esclusivo interesse della Comunità.” Senza tema di smentita, alla luce dei dati relativi all’affluenza, non solo dei mesi estivi, dell’offerta di servizi, anche grazie alle tante nuove strutture e opere realizzate, Volturara Irpina può essere considerata modello di crescita sostenibile, di accoglienza, di inclusività, con una qualità della vita che è sicuramente ben al di sopra della media del Sud del Paese.