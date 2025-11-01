Regionali, Martusciello: centrodestra come l’Avellino oggi in campo

AVELLINO – “Sembrava dovessimo perdere, poi alla fine abbiamo vinto. Scegliete voi se e’ la cronaca della partita dell’Avellino di oggi o è la storia delle elezioni regionali in Campania”. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia usa la metafora calcistica e la “pazza” rimonta e vittoria dei “lupi” per mettere in evidenza come in Campania “c’è un grandissimo recupero a favore del centro destra. Vinciamo in tutte e quattro le province, Avellino, Salerno, Caserta e Benevento. Anche a Napoli ci sono dati in aumento. Ad Avellino avremo sicuramente un risultato importante”. E poi la stoccata a Fico: “Pensavo che la R davanti a Fico volesse dire Roberto, invece ho capito che significa retromarcia. Cambia idea continuamente. Aveva detto no a Mastella e Cesaro e se li e’ presi, aveva detto no agli impresentabili e se li e’ presi tutti. Aveva detto no al Faro questa idea di De Luca ed ora gli va bene. E’ incredibile quanto sia disarmante questo personaggio, non capisco come ci si possa fidare di chi cambia idea continuamente e con questa velocità”. Su Avellino e sulla partita nel centrodestra che si aprirà per le Comunali, Martusciello glissa: “questo verrà dopo, stiamo svolgendo una sorta di primarie. La lista di Forza Italia avrà un ottimo risultato e poi sulla base di quel risultato avanzeremo delle proposte. Pensiamo a vincere le Regionali e poi ci butteremo sulle Comunali”.