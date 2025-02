Cordoglio delle Acli per la scomparsa di Walter Mastroberardino

Le Acli provinciali di Benevento si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Walter Mastroberardino: “Con stima e gratitudine diciamo addio a Walter Mastroberardino, fondatore di Terredora Di Paolo. Uomo straordinario e generoso, gli rendiamo grazie per la sua amicizia. Riposa in pace, maestro del vino e innovatore del nostro Sud”. Così in una nota Filiberto Parente, presidente provinciale e componente comitato nazionale Acli Terra.