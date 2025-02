Bellizzi, due agenti aggrediti: frattura al setto nasale per uno dei poliziotti

AVELLINO- Ancora un’aggressione ai danni di due agenti penitenziari nel carcere di Bellizzi Irpino. A riferirlo in una nota Troise Raffaele, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Un’aggressione che definisce il drammatico scenario vissuto quotidianamente dalla Polizia

Penitenziaria della C.C. di Avellino Bellizzi.

Sembrerebbe che due Agenti, di cui uno assegnato ieri all’ Istituto Irpino al termine del corso di formazione, siano stati aggrediti da un detenuto comune.

Quest’ultimo ha procurato al neo agente la frattura del setto nasale mentre l’altro è stato raggiunto da due pugni al petto.

Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e sono tuttora in attesa di prognosi.Il detenuto protagonista di quest’ultimo evento si era già reso autore, negli scorsi giorni ,di diverse aggressioni al personale ma, nonostante gli evidenti motivi di ordine e sicurezza, non si è provveduto al suo allontanamento.

Eventi critici all’ordine del giorno, aggressioni,disordini di varia natura sono consuetudini che caratterizzano la Casa Circondariale “Antimo Graziano” , il biglietto da visita per i neo agenti che si scontrano con una realtà disastrosa.

Come la notte scorsa che ha visto due detenuti distruggere dapprima il blindo della propria camera di pernottamento e, successivamente, la porta dell’infermeria riuscendo a prelevare il lettino posto all’interno ed un bisturi. Non soddisfatti, infine, hanno distrutto anche lo sbarramento delreparto.Insomma, l’Istituto Penitenziario del Capoluogo, ormai noto alle cronache per i tanti eventi critici che si sono succeduti non scorge la luce in fondo al tunnel, inibito in una drammatica sorte da cui non riesce a risollevarsi.Questa Organizzazione Sindacale è accanto agli Agenti coinvolti nello spiacevole episodio, e pronta a supportare sempre tutti coloro che hanno intrapreso questa ardua strada

lavorati