“Convittogether”: l’iniziativa del Convitto Nazionale di Avellino per la Giornata Europea delle Lingue

Il Convitto Nazionale di Avellino ha rinnovato il suo impegno nella promozione del multilinguismo e dell’integrazione culturale, aderendo, anche quest’anno, alla Giornata Europea delle Lingue, la ricorrenza istituita nel 2001 dal Consiglio d’Europa, che è stata celebrata la settimana scorsa, il 26 settembre. L’adesione è avvenuta nell’ambito della terza edizione della settimana tematica denominata “Convittogether”, un insieme di attività, coordinate dalla Prof.ssa Rosa Iandolo, che ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado e dei due Licei, Classico e Classico europeo.

Guidati dal motto ufficiale di quest’anno, “Languages Unite: le lingue uniscono”, gli alunni hanno partecipato a una vasta gamma di iniziative didattiche e creative: giochi, letture, canti, ricerche, quiz, passaporti linguistici, produzioni scritte e grafiche. Le attività hanno offerto importanti momenti di approfondimento non solo sulle lingue europee e sulla lingua italiana, ma anche sulle minoranze linguistiche, con l’obiettivo profondo di riflettere sul valore del patrimonio linguistico globale e di accrescere la consapevolezza di essere cittadini europei, in un’ottica autenticamente multiculturale e plurilinguistica.

La settimana di eventi si è conclusa con la solenne cerimonia di consegna degli attestati linguistici Cambridge agli studenti che li hanno conseguiti nel corso del precedente anno scolastico. L’evento si è aperto sulle note di “Voices of Europe”, inno ufficiale della Giornata Europea delle Lingue, seguito da un caloroso saluto in lingua francese e da un canto eseguito dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Motivo di particolare orgoglio per l’Istituzione è stata la proiezione del video realizzato dagli studenti del Convitto con la versione italiana dell’inno, intitolata “Voci d’Europa”. Un frame di questo filmato, relativo all’edizione 2025, è stato infatti selezionato e inserito nell’inno celebrativo ufficiale pubblicato sulla piattaforma del Consiglio d’Europa, che raccoglie i contributi più significativi provenienti dai diversi Paesi del continente.

La consegna formale dei certificati Cambridge per i diversi livelli linguistici è avvenuta alla presenza del Rettore, Dirigente Scolastico, prof. Attilio Lieto, del Manager di Einstein Web, Barry Gray, e della Referente per le Certificazioni, prof.ssa Elvira Romano.

A coronamento del successo formativo dell’istituto, anche il Convitto Nazionale ha ricevuto un prestigioso riconoscimento ufficiale, venendo proclamato “Gold Preparation Centre” per le certificazioni Cambridge. L’importante titolo ha suscitato grande soddisfazione nel Dirigente Scolastico e in tutta la comunità scolastica, a testimonianza dell’eccellenza dell’offerta formativa e della dedizione nel preparare le nuove generazioni alle sfide globali.

In questa settimana sarà anche addobbato “L’albero delle Lingue”, che avrà come “foglie” i prodotti finali delle attività dei tre segmenti: le parole più significative nelle varie lingue e le riflessioni sull’importanza di conoscere le lingue.