Tragedia di Mercogliano, i familiari di Giovanni ascoltati dai Carabinieri: attesa per l’autopsia

MERCOGLIANO- Le indagini della Procura di Avellino sul decesso di Giovanna Lo Chiatto e del bimbo che portava in grembo, come già anticipato, sono scattate ufficialmente con un fascicolo aperto ” “contro ignoti” (modello 44). E proprio nell’ambito degli accertamenti relativi al decesso improvviso della trentaduenne, tra il pomeriggio di ieri e la mattinata i familiari di Giovanna sono stati ascoltati a sommarie informazioni testimoniali dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano. Sia il compagno che i genitori. Si tratta di un atto necessario anche a ricostruire cosa e’ avvenuto nella mattinata di ieri a Mercogliano, quando la trentaduenne ha accusato il malore rivelatosi fatale per la stessa Giovanna e per il suo bambino. Testimonianze utili anche a ricostruire tutti i passaggi fino al decesso della trentaduenne. Si attende, molto probabilmente per la settimana prossima il conferimento dell’incarico medico legale da parte del pm che conduce gli accertamenti, il sostituto procuratore Italo De Felice. La famiglia della trentaduenne ha affidato agli avvocati Innocenzo Massaro e Livio Liguori l’assistenza in questa fase delle indagini.