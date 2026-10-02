Grottaminarda, prorogata la campagna di sterilizzazione gratuita dei cani padronali

La Regione Campania ha concesso una proroga per l’ultimazione del Piano Straordinario di Sterilizzazione sino a tutto dicembre 2026; dunque c’è ancora tempo per procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel Comune di Grottaminarda che anche per questa annualità ha ricevuto l’incentivo.

Vi è ancora la disponibilità per la sterilizzazione di 10 cani maschi e 30 cani femmina.

Si ricorda che per accedere al servizio è obbligatoria la registrazione all’anagrafe nazionale degli animali d’affezione con relativa microchippatura, che la richiesta può essere avanzata per un solo cane per ciascun nucleo familiare e che deve essere presentata attraverso apposito modello disponibile presso il Comando di Polizia municipale e sul sito istituzionale del Comune di Grottaminarda, https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/sterilizzazione-gratuita-di-cani-padronali-c-e-tempo-fino-a-fine-anno?type=2 ed inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

La Campagna di Sterilizzazione ha una doppia valenza: favorire il possesso responsabile dei cani e contrastare il fenomeno del randagismo; sterilizzare significa evitare nascite indesiderate, tutelare il benessere degli animali e ridurre, nel tempo, il rischio di abbandoni e di cani vaganti. Un gesto di responsabilità del singolo che produce un beneficio per l’intera comunità.