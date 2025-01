Convitto, il rettore Lieto incontra i genitori degli alunni pronti ad iscriversi alle prime classi

AVELLINO- Il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, invita i genitori degli alunni neoiscritti o in procinto di iscriversi alle classi Prime dei tre ordini di scuola del Convitto Nazionale di Avellino, nell’a.s.2025-2026, a trascorrere del tempo insieme in occasione dell’apertura straordinaria, il giorno 30 gennaio 2025, dalle 15:00 alle 17:00, degli Uffici di Segreteria, da sempre pronti ad accogliere e a supportare tutti i genitori nell’operazione di iscrizione. In questa occasione si terrà, nei locali del Rettorato del Convitto, un piacevole incontro, con aperitivo, tra genitori, Preside e una rappresentanza di Docenti e di Educatori dei tre ordini di scuola, che si intratterranno con i presenti fino alle 18:30. Si tratterà di un’opportunità unica di condivisione dei principi che ispirano la didattica e il lavoro educativo, che va al di là degli eventi scolastici ordinari e dei progetti di Orientamento precedentemente messi in atto, e che è stato concepito dal Rettore come una forma di cooperazione scuola-famiglia. Cooperare, sostiene il Rettore, “non significa confondere i ruoli, che al contrario rimangono sempre ben distinti nello svolgere la propria specifica funzione educativa, ma avere un approccio cooperativo e integrato all’educazione, nel quale le famiglie sono di supporto nel rafforzare le competenze scolastiche, mentre le scuole lo sono altrettanto nel proporre una relazione affettiva e di cura”. Viene alla mente, a questo proposito, il pensiero di Gianni Rodari, espresso nel celebre “A scuola di fantasia”, in cui lo scrittore afferma che il punto cruciale è proprio l’incontro fra genitori e insegnanti, in quanto forma concreta dell’incontro fra Scuola e Società: se esso fallisce, la struttura non può sopravvivere. In un momento di scelta così determinante è necessario che la Scuola sia crocevia di tutti gli ‘attori’, degli alunni in primis, dei genitori, dei docenti, degli educatori, per poter progettare insieme processi virtuosi di apprendimento .