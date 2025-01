Comitato centrale Anm, due magistrati irpini in corsa: si voterà fino al 28

AVELLINO- Due magistrati irpini in corsa per un posto nel Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, che e’ partito da questa mattina e si concluderà martedì. Si tratta di Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte di Appello di Napoli, già Giudice per le indagini preliminari ad Avellino. La dottoressa Ciccarelli è candidata nella lista “Centouno”, una formazione lontana da quelle ufficiali. In lista con “Unicost” c’e’ Carmine Luca Volino, classe 89, in magistratura dal 2020, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. “Ritengo imprescindibile il contributo dei giovani magistrati al rafforzamento dell’azione dell’ANM- ha scritto nella sua presentazione il giovane magistrato- Alla nostra associazione spetta infatti il compito di difendere l’unità della giurisdizione, nonché l’indipendenza esterna e interna di ciascun appartenente all’ordine giudiziario. Tali garanzie caratterizzano innanzi tutto il nostro ordine costituzionale e integrano al contempo le condizioni necessarie della dignità professionale del singolo magistrato”. Nelle liste di Magistratura Democratica e’candidato invece l’ex pm della Procura di Avellino Adriano Del Bene, che ha svolto tra l’altro le indagini sulla strage del bus. Oggi e’ al Tribunale delle Imprese di Napoli.