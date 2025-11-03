Convegno su legalità e giustizia: ad Avellino Federico Cafiero De Raho

Venerdì 7 novembre alle ore 17.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un importante convegno dedicato ai temi della legalità e della giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’onorevole Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, attualmente vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e vicepresidente della Commissione Bicamerale Antimafia.

Insieme a lui, interverrà la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. L’incontro sarà un’occasione di confronto e approfondimento sui temi della legalità, della lotta alla criminalità organizzata e della giustizia.

Al tavolo dei relatori saranno presenti anche personalità di spicco del territorio: la dottoressa Annamaria Torre, figlia dell’illustre avvocato Marcello Torre e presidente dell’associazione “Marcello Torre” e l’avvocato Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale di Avellino.

L’evento sarà moderato da Gianni Colucci, responsabile della redazione de Il Mattino di Avellino, mentre per i saluti introduttivi interverranno l’Onorevole Michele Gubitosa, la rappresentante del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, Sara Spiniello e l’avvocato Massimo Mingarelli, referente progetti del gruppo.

Un momento di grande valore civico e istituzionale, volto a rafforzare il senso di legalità e giustizia nel territorio irpino.