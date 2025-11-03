“Servire è seminare il futuro”: presentazione del Messaggio del Vescovo Melillo

Domani, martedì 4 novembre, alle ore 19.00, presso il Centro Pastorale San Francesco di Ariano Irpino (Av), il Vescovo Mons. Sergio Melillo presenterà il suo messaggio dal titolo “Servire è seminare il futuro”, rivolto in modo particolare agli uomini e alle donne impegnati nelle istituzioni, nella politica, nell’economia e nella vita sociale.

L’incontro si inserisce nel percorso della Scuola Socio-Politica Diocesana “Laboratori di Pastorale Sociale”, promossa dagli Uffici diocesani di Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile e Progetto Policoro, e giunta alla preparazione della sua seconda edizione per l’anno pastorale 2025-2026.

Nel suo intervento, Mons. Melillo offrirà una riflessione sul valore del servizio come forma alta di carità sociale e impegno per il bene comune, invitando a riscoprire la dimensione etica e spirituale della responsabilità civile.

L’incontro sarà anche occasione per la consegna degli attestati di partecipazione a coloro che hanno preso parte alla prima edizione della Scuola Socio-Politica.

In vista della nuova edizione – che sarà proposta nella formula di una Summer School – la diocesi invita tutti coloro che hanno a cuore il futuro sociale e civile del territorio a partecipare a un breve questionario di consultazione, disponibile cliccando qui

Oppure accedendo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzlsbcLp0_j-c7I3Rp34r27v9jC4GtToLmQ0BP7XB928Ev5w/viewform?pli=1

L’iniziativa intende rinnovare l’impegno dei cristiani e di tutti i cittadini di buona volontà a “servire seminando futuro”, nella consapevolezza che solo la corresponsabilità e la speranza condivisa possono rigenerare il tessuto umano, spirituale e sociale delle nostre comunità.