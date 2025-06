Convegno “La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?”

“La riforma della geografia giudiziaria tributaria: quale futuro per la Corte di Avellino?”, in programma mercoledì 19 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Irpinia Sannio Piazza Duomo, 5, Avellino.

Ad aprire i lavori saranno i saluti delle autorità: Laura Nargi, Sindaco di Avellino, On. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Dott. Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, Avv. Fabio Benigni, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Dott. Mario Lariccia, Presidente ODCEC Avellino, Dott. Carmine Del Sorbo, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, Avv. Girolamo Pettrone, Commissario della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Il dibattito sarà introdotto e moderato dall’Avv. Antonio Della Porta, Presidente della Commissione Esame Avvocati di Napoli.

Tra i principali relatori: Dott. Michele Oricchio, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, Dott. Angelo Gargani, Garante del Contribuente della Regione Lazio, Avv. Achille Benigni, Presidente della Camera Provinciale degli Avvocati Tributaristi di Avellino.

A sottolineare il rilievo nazionale del convegno, è prevista la partecipazione di autorevoli esponenti politici: On. Prof. Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, On. Piero De Luca, Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, On. Michele Gubitosa, VI Commissione Finanze della Camera, On. Toni Ricciardi, Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, On. Gianfranco Rotondi, Vicepresidente Commissione Politiche dell’Unione Europea, Sen. Sergio Rastrelli, Segretario II Commissione Permanente Giustizia, On. Maurizio Petracca, Consigliere della Regione Campania.

A portare ulteriori contributi giuridici e tecnici: Avv. Giuseppe Trimonti, Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, Dott. Donato Madaro, Giudice Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, Avv. Antonio Lenzi, Amministratore Unico Alto Calore Servizi, Dott. Angelo Petitto, Vicepresidente Confindustria Avellino.