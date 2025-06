Carenza di organico e rotazione giudici, Ordine Avvocati scrive a Nordio e Mattarella

AVELLINO- L’Ordine degli Avvocati sostiene la due giorni di astensione dalle udienze penali proclamata per oggi e domani dalla Camera Penale Irpina dalle udienze penali e dalle attività giudiziarie penali nel Circondario di Avellino. Una nota inviata al presidente del Csm Sergio Mattarella e al Guardasigilli Carlo Nordio dal presidente del Consiglio dell’Ordine Fabio Benigni e dal segretario del Consiglio Francesco Castellano per: “esprimere condivisione rispetto alle ragioni poste a base della protesta indetta dalla Camera Penale con la delibera del 17.4.2025” e hanno ribadito: “La scopertura organica che affigge i diversi Ufici Gip/Gup e Dibattimento del Tribunale di Avellino, infatti, non è ulteriormente tollerabile e genera disfunzioni suscettibili di incidere negativamente.anche sulla futura composizione dei Collegi”. Per cui considerato Tanto premesso, l’ordine ha ribadito che : ” nell’esprimere condivisione alla protesta azionata dai Colleghi della Camera Penale Irpina, chiede al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura di intervenire con immediatezza al fine di porre in essere ogni iniziativa utile a rimediare alla grave carenza organica registratasi presso il Tribunale di Avellino”.